Caltanissetta. Omicidio Siddique: in Appello 9 condanne, un paio di pene rimodulate e altre ridotte

CALTANISSETTA. S’è chiuso con 9 condanne, parziali assoluzioni e un paio di pene rimodulate e altre ridotte il processo d’appello per l’omicidio di Adnad Siddique, 32enne pakistano ucciso nel giugno del 2020 per essersi opposto alla logica sfruttante del caporalato.

La Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta , presieduta da Daniela Troja, ha confermato 28 anni di reclusione per Shujaat Ali. Immutate anche le condanne per Muhammad Mehdi a 17 anni, un mese e 15 giorni, per Nawaz Muhammad, 17 anni e 7 mesi e per Shehzad Khuram, 6 anni e 2 mesi – difesi dagli avvocati Salvatore Virciglio, Davide Schillaci e Giovanni Di Giovanni – processati con il rito ordinario.

Sconto di pena, invece, per Muhammad Sharjeel Awan – assistito dall’avvocato Giuseppe Dacquì – con 3 anni, 6 mesi e 15 giorni. L’imputato è stato assolto dall’accusa di omicidio e dall’ipotesi di sequestro di persona a scopo estorsivo. Arshad Muhammad, difeso dall’avv. Virciglio, è stato condannato a 3 anni e un mese.

Pene concordate, passando per l’intesa con il sostituto pg Gaetano Bono, per altri tre imputati assistiti dagli avvocati Rosario Di Proietto e Salvatore Baglio. Bilal Ahmed ha avuto una pena di 19 anni e 6 mesi contro i 29 anni inflitti in primo grado, 19 anni per Alì Imran, contro i precedenti 28 anni e, infine, 20 anni per Muhammad Shoaib, rispetto ai 30 rimediati in primo grado.

Avranno diritto all’indennizzo i familiari di Siddique, il Comune di Caltanissetta, il Mo.Vi. – assistiti dall’avv. Salvatore Patrì, quattro lavoratori sfruttati difesi dagli avv. Monia Giambarresi, Lia Minacapelli e Sara Sammartino, la comunità “I Girasoli” di Milena, la Cgil, rappresentati dall’avv. Maria Ricotta, la Flai Cgil, con l’avv. Stefania Giambra, l’associazione Proxima e altre parti offese con l’avv. Adriana Vella, Jennifer Guarino, Graziano Baglio, Marco Lomonaco e Giuseppe Orlando, tutte parti civili costituite.