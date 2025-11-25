Caltanissetta. L’Istituto Don Milani, plesso “Cordova”, protagonista nella lotta contro la violenza di genere

CALTANISSETTA. L’Istituto Don Milani – Scuola Secondaria di primo grado – plesso “Filippo Cordova”, da sempre, è impegnato nella lotta contro la violenza di genere, con l’obiettivo di educare gli alunni alla parità e al rispetto delle differenze e all’acquisizione delle regole della vita sociale e civile. Anche quest’anno, 25 novembre 2025, la Referente alla Legalità Prof.ssa Letizia Valenza, in occasione della Giornata Internazionale sulla “Violenza contro le Donne”, ha organizzato un incontro tra gli alunni delle terze classi e le autorità dalla struttura dell’Istituto Penale Minorenni di Caltanissetta.

Presenti all’evento, il Dirigente Scolastico Antonio DIBLIO il quale ha introdotto i lavori e la D.S.G.A. Stefania CURATOLO. Sono intervenuti: la Dottoressa SAVARINO Viviana, Direttore dell’I.P.M; il Dr. PINTALDI Corrado, Comandante della Polizia Penitenziaria; il Dr. INDORATO Vincenzo, referente della Giustizia Riparativa; le Dott.sse PUGLISI Rita e MEZZALUNA Sonia, Mediatori Penali e la Psicologa Dr.ssa CURATOLO Stefania, esperta di donne vittime di violenza. Significativa è stata la presenza della Sig.ra EVANGELISTA Franca, la quale ha emozionato attraverso il racconto della sua tragica esperienza di vita come vittima di mafia.

Gli alunni della classe 3 G, coordinati dalla Prof.ssa Letizia Valenza, hanno rappresentato poesie inedite, dialoghi e libere riflessioni; gli alunni della classe 3 A, coordinati dalla Prof.ssa Simona RAGUSA, sono stati protagonisti di un cortometraggio sulla violenza di genere. Gli interventi dei nostri ragazzi, per la sensibilità degli argomenti scelti, hanno riscosso ampio consenso da parte di tutti i presenti, promuovendo così, una maggiore consapevolezza sul tema del contrasto della Violenza di Genere. I ringraziamenti vanno al Dirigente Scolastico Prof.re Antonio DIBLIO che ha permesso la realizzazione dell’evento e a tutte le autorità che hanno presenziato.