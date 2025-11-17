Caltanissetta. L’Avo annuncia per il 20 novembre il 3° incontro formativo sul tema “La relazione d’aiuto”

CALTANISSETTA. Prosegue con successo il percorso formativo dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Caltanissetta , che annuncia il 3° Incontro dedicato a un tema fondamentale per l’attività di volontariato: “La relazione d’aiuto (comunicazione e relazione nelle professioni d’aiuto)”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 20 Novembre, presso la Sala Conferenze di SICILBANCA (Via F. Crispi, 25, Caltanissetta), dalle 15:30 alle 19:30. L’incontro, che si inserisce nel programma di formazione dei nuovi volontari, porrà l’accento su come il volontariato si affianchi con sensibilità e competenza alle persone fragili, anziani, migranti e categorie a rischio, con una particolare attenzione alle caratteristiche di abitudini, costumi e convinzioni religiose di ognuno.

L’efficacia del nostro servizio non risiede solo nel gesto di aiuto pratico, ma soprattutto nella capacità di stabilire una relazione autentica e rispettosa della persona, della sua storia e della sua cultura.

A guidare la riflessione e ad approfondire le dinamiche della comunicazione e della relazione d’aiuto sarà il Dott. Pasquale Di Mattia, Direzione Medica Presidio Ospedaliero S. Elia. La sua esperienza professionale offrirà ai partecipanti strumenti preziosi per affrontare le sfide quotidiane del supporto socio-sanitario con empatia e professionalità.