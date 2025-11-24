Caltanissetta. La Scalinata degli Artisti: la Città celebra la creatività condivisa e la rigenerazione urbana con creatività e senso civico

CALTANISSETTA. È stata inaugurata lo scorso 22 novembre e resterà visitabile fino al 6 gennaio 2026 “La Scalinata degli Artisti”, un progetto di rigenerazione urbana che ha trasformato la Scalinata Lo Piano, nel quartiere Santa Lucia, in un percorso artistico, un laboratorio a cielo aperto di creatività e senso civico.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Officine Taratatà, nasce da un’idea di Tiziano La Marca, sviluppata in collaborazione con Marcello Bellomo, Michele Fiscina e Gianluca Nicosia.

Grazie alla generosa partecipazione di numerosi artisti, la scalinata ha preso nuova vita attraverso trentuno vasi dipinti a mano, arricchiti da composizioni floreali curate dalla ditta Vivai Amico, e da diverse installazioni artistiche, tra cui una dedicata ai carusi delle miniere, realizzata da Officine Taratatà: un’opera dal forte valore identitario e sociale, che lega memoria, territorio e creatività.

Un altro vero esperimento di collaborazione civica, che dimostra come la sinergia tra cittadini, associazioni e istituzioni possa generare bellezza, consapevolezza e coesione.

Gli artisti protagonisti della rinascita della Scalinata Lo Piano che hanno contribuito con le loro opere sono: Fiorella Amico, Noemi Ballacchino, Stefania Caruso, Dalia Di Prima, Irene Fiamm, Alessia Gattuso, Giuseppe Inserra, Stefano La Mendola, Eliezer Lombardi, Sara Lomonaco, Maria Pia Matraxia, Noemi Milinci, Tiziana Morreale, Sabrina Messineo, Valentina Mistretta, Sophia Marrella, Giusy Spinelli, Helga Spinelli, Jenny Spinelli, Cristina Spinelli, Debora Scarfia, Rocco Paci, Giusy Spinelli, Sara Ventura.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Caltanissetta, su impulso dell’Assessore all’Identità Nissena Pier Paolo Olivo, che riconosce nell’iniziativa un esempio virtuoso di rigenerazione urbana partecipata.

«La Scalinata degli Artisti è molto più di un allestimento urbano: è una dichiarazione d’amore per la città. Ringrazio di cuore Officine Taratatà, gli organizzatori e tutti gli artisti che hanno donato il proprio talento – commenta l’Assessore -. Questa iniziativa dimostra che i risultati più belli nascono quando cittadini e istituzioni scelgono di collaborare. Partecipazione, appartenenza e cura condivisa sono gli ingredienti essenziali per far crescere Caltanissetta e per restituire dignità ai suoi luoghi e alle sue comunità. La collaborazione, la partecipazione e il senso di appartenenza non sono semplici slogan: sono la vera infrastruttura sociale che ci permette di costruire una Caltanissetta più bella, più consapevole e più viva”

“La Scalinata degli Artisti” rappresenta un invito aperto a tutti i cittadini e visitatori a vivere gli spazi urbani come luoghi di incontro, creatività e identità. Un progetto che racconta, con forza e autenticità, una Caltanissetta che cambia grazie alla sua comunità.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, scuole, turisti e appassionati a visitare la Scalinata Lo Piano e a lasciarsi ispirare da questo percorso unico, autentico e profondamente nisseno.