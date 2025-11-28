Caltanissetta, interventi di soccorso della Polizia: salvati una donna e un cittadino disabile

Gli equipaggi della sezione Volanti, nel corso dell’attività di controllo del territorio, hanno eseguito due interventi di soccorso pubblico, a seguito di richieste pervenute alla sala operativa della Questura di Caltanissetta; nel primo caso correndo in soccorso di una donna che, uscita in campagna con i propri cani, è stata sorpresa dal calare della luce e con la batteria del cellulare che stava esaurendo la carica. La donna, colta da un forte stato d’ansia, al buio non riusciva più ad orientarsi per tornare alla propria autovettura. Gli agenti, dopo aver perlustrato la zona, hanno rintracciato la donna, rassicurandola e riportandola dove aveva parcheggiato il proprio mezzo. In un secondo caso, unitamente ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti presso un condominio del centro storico in soccorso di una donna che, a causa dell’ascensore dello stabile fuori uso, non sapeva come rientrare a casa col proprio fratello disabile. Gli agenti, i vigili del fuoco e i sanitari hanno così deciso di trasportare l’uomo seduto in carrozzina dall’ambulanza fino al quinto piano.