Caltanissetta. Incontro tra Polizia e alunni delle prime classi del Liceo Scientifico “Volta” su legalità e vivere civile

Ven, 21/11/2025 - 18:02

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato ha incontrato gli studenti delle prime classi del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta. Il Vice Questore Fabio Lacagnina ha intrattenuto i ragazzi sulle tematiche concernenti l’educazione alla legalità e il vivere civile.

L’iniziativa di sensibilizzazione degli studenti si rende necessaria al fine di prevenire comportamenti illeciti, rafforzare la consapevolezza civica, diffondere la cultura della legalità, incoraggiare comportamenti consapevoli e promuovere la partecipazione responsabile alla vita comunitaria.

