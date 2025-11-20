Caltanissetta. Il Corecom ha fatto tappa al “Mottura”: inaugurato percorso formativo dedicato al Patentino Digitale

CALTANISSETTA. Il Corecom in Tour ha fatto tappa questa mattina al Liceo TRED – Transizione Ecologica e Digitale “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, dove è stato inaugurato il percorso formativo dedicato al Patentino Digitale, l’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori per promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

L’incontro, aperto dalla dirigente Laura Zurli, ha visto una grande partecipazione degli studenti delle classi seconde, terze e quarte, che fino a gennaio seguiranno un ciclo di lezioni con docenti ed esperti esterni: informatici, avvocati, giornalisti, educatori digitali e rappresentanti del COSC della Polizia di Stato. Un percorso di 14 ore che affronterà privacy, web reputation, algoritmi, intelligenza artificiale, lotta alla disinformazione, hate speech e cyberbullismo, fino ai temi della netiquette e della responsabilità online.

La tappa nissena ha assunto un significato particolare per il Mottura, istituto storico del territorio e da sempre punto di riferimento per la formazione scientifica e tecnologica. L’avvio del Patentino Digitale conferma la sua vocazione innovativa e la capacità di interpretare le nuove esigenze educative legate alla cittadinanza digitale.

«Il Patentino Digitale – ha dichiarato il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia – rappresenta una risposta concreta alle sfide educative poste dal web. Non basta saper usare gli strumenti: occorre capire come funzionano e quali comportamenti rendono la rete un luogo sicuro. Il Mottura, con la sua tradizione e la sua apertura all’innovazione, è il luogo ideale per far crescere questa consapevolezza.»

Sulla stessa linea il commissario e coordinatore del progetto, Aldo Mantineo: «Portiamo nelle scuole un confronto diretto su temi che incidono sulla vita quotidiana dei ragazzi. Parliamo di privacy, identità digitale, rischi e opportunità della rete. Costruire oggi una solida reputazione in rete rappresenta un investimento fondamentale per i giovani per il loro futuro lavorativo e personale.»