Caltanissetta. Il Coordinamento Palestina Libera chiede la liberazione dell’Imam Mohamed Shahin che si trova nel Cpa cittadino

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del Coordinamento Palestina Libera di cui è portavoce Lillo Fasciana sulla vicenda legata all’Imam di Torino che attualmente si trova presso il Cpr di Caltanissetta. Con lo slogano Mohamed Shahin libero! Giovedì 27 novembre, dalle 15 alle 18 sarà organizzato un presidio presso il CPR di Caltanissetta.

“L’Imam di Torino Mohamed Shahin Mohamed Shahin è stato arrestato e deportato presso il CPR di Caltanissetta per le posizioni espresse e per le attività svolte a sostegno della causa palestinese.

A Mohamed è stato revocato il permesso di soggiorno di lunga durata e imposto un espatrio immediato verso l’Egitto, paese in cui non può tornare, in quanto, essendo un oppositore del regime di al-Sisi, sarebbe esposto a rischio concreto di arresto tortura e detenzione a vita. Per queste ragioni riteniamo doveroso dare il nostro sostegno a Mohamed Shahin e ne chiediamo l’immediata liberazione”.

Lillo Fasciana – Portavoce del Coordinamento Palestina Libera