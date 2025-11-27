Caltanissetta. Il 4 dicembre la Camera di Commercio ospita incontro dedicato alla bioeconomia

CALTANISSETTA. La Camera di Commercio di Caltanissetta promuove un incontro dedicato a uno dei temi più strategici per il futuro dell’economia e dei territori: la bioeconomia, un settore capace di coniugare innovazione, sostenibilità e nuove opportunità produttive per imprese e comunità locali.

La bioeconomia rappresenta oggi uno dei pilastri più innovativi e trasversali delle politiche di sviluppo sostenibile. Essa comprende l’insieme delle attività economiche che impiegano risorse biologiche rinnovabili per produrre beni, servizi ed energia, promuovendo un modello che riduce l’impatto ambientale, valorizza i territori e stimola nuove filiere produttive.

Al centro della bioeconomia vi è la capacità di generare processi circolari e ad alto valore aggiunto, in cui biomasse, residui agricoli, scarti organici e prodotti derivanti da filiere tradizionali vengono trasformati, attraverso tecnologie avanzate, in materiali innovativi, bioplastiche, biocarburanti, biochimici, fertilizzanti biologici e nuove soluzioni per l’industria, l’agricoltura, l’alimentazione e la salute.

La bioeconomia non rappresenta soltanto un’evoluzione dei processi produttivi, ma una visione di lungo periodo, in cui economia, ambiente e società convergono verso obiettivi condivisi. Essa promuove una cultura dell’innovazione responsabile, favorisce la formazione di nuove competenze e contribuisce alla costruzione di comunità più resilienti, attente alla qualità dello sviluppo e capaci di affrontare le sfide globali del cambiamento climatico.

L’evento si terrà giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 10.30, presso il sala consiliare dell’Ente camerale, nell’ambito delle attività riconducibili al progetto “Doppia transizione: digitale ed ecologica”.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di:

• Ing. Vincenzo Palizzolo, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta;

• Dott. Diego Carpitella, Segretario Generale.

A seguire, i lavori entreranno nel merito delle trasformazioni in atto nel mondo produttivo. Ospite speciale dell’incontro sarà Mario Pagliaro, chimico del CNR e tra i principali esperti italiani di bioeconomia, che illustrerà scenari, applicazioni e prospettive concrete per un modello economico capace di valorizzare risorse, ridurre sprechi e generare nuova competitività per le imprese.

Interverranno inoltre:

• Prof. Angelo Eugenio Ferrante, Vice Direttore dell’Azienda Speciale ProGest della Camera di Commercio di Agrigento, che presenterà strumenti, percorsi e opportunità per accompagnare le imprese nelle sfide della transizione sostenibile;

• Dott. Alessandro Cacciato, Digital Promoter dell’Azienda Speciale ProGest della Camera di Commercio di Agrigento, che approfondirà il ruolo della cultura dell’innovazione nei nuovi processi produttivi.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra imprese, istituzioni e giovani, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza, stimolare nuove idee e supportare la crescita del territorio attraverso modelli economici circolari, intelligenti e sostenibili.

LINK alla Diretta Facebook https://fb.me/e/6PWQd97Ga. La partecipazione è gratuita.