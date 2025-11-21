Caltanissetta. Il 28 novembre al Centro “Michele Abbate” convegno su Medicina e Pubblica Sicurezza

CALTANISSETTA. “Medicina e Pubblica Sicurezza. Contrasto alle minacce per la salute pubblica e tutela della sicurezza dei cittadini”. Venerdì 28novembre al Centro culturale polivalente “Michele Abbate” di Caltanissetta si svolgerà il convegno organizzato dall’Associazione FOReIP, dal Comune di Caltanissetta e dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, con la collaborazione della Polizia di Stato e il patrocinio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliane.

All’evento, tra gli altri relatori, fornirà il suo contributo il Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Emanuele Ricifari, Presidente dell’ANFP. Al momento formativo parteciperà personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia ai fini dell’aggiornamento professionale.