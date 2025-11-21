Salute

Caltanissetta. Il 28 novembre al Centro “Michele Abbate” convegno su Medicina e Pubblica Sicurezza

Redazione 1

Caltanissetta. Il 28 novembre al Centro “Michele Abbate” convegno su Medicina e Pubblica Sicurezza

Ven, 21/11/2025 - 07:07

Condividi su:

CALTANISSETTA. “Medicina e Pubblica Sicurezza. Contrasto alle minacce per la salute pubblica e tutela della sicurezza dei cittadini”. Venerdì 28novembre al Centro culturale polivalente “Michele Abbate” di Caltanissetta si svolgerà il convegno organizzato dall’Associazione FOReIP, dal Comune di Caltanissetta e dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, con la collaborazione della Polizia di Stato e il patrocinio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliane.

All’evento, tra gli altri relatori, fornirà il suo contributo il Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Emanuele Ricifari, Presidente dell’ANFP. Al momento formativo parteciperà personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia ai fini dell’aggiornamento professionale.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta