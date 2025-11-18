Caltanissetta. Il 25 novembre cerimonia di consegna dei locali adibiti a celle per detenuti presso il Palazzo di Giustizia

CALTANISSETTA. La Corte di Appello di Caltanissetta comunica che martedì 25 novembre 2025, alle ore 12:00 si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei locali adibiti a celle per detenuti presso il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, recentemente ristrutturati e rimessi a nuovo.

L’intervento ha consentito di restituire piena funzionalità e adeguati standard di sicurezza agli spazi destinati alla custodia dei detenuti all’interno del Palazzo di Giustizia, in linea con le esigenze operative dell’amministrazione giudiziaria e penitenziaria.

Alla cerimonia prenderanno parte i vertici dell’Amministrazione Penitenziaria Regionale, delle Case Circondariali e delle Case di Reclusione del distretto, oltre ai rappresentanti delle autorità giudiziarie locali.

L’incontro costituirà un momento di significativa collaborazione istituzionale tra gli uffici giudiziari e quelli dell’amministrazione penitenziaria, nell’ottica di garantire sicurezza, efficienza e dignità nei luoghi di giustizia.