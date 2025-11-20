Caltanissetta. Il 24 e il 26 novembre convocato il Consiglio Comunale

CALTANISSETTA. Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 18 novembre u.s., il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il 24 novembre 2025 alle ore 18:00 e per il 26 novembre 2025 alle ore 18:00
Di seguito tutti i punti all’ordine del giorno che verranno discussi in Aula Consiliare lunedì 24:
Proposta di deliberazione n. 88 del 01/10/2025: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 (ai sensi del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, art. 37 comma 4 come recepito dalla l.r. n.12/2023) ed elenco annuale delle Opere Pubbliche per l’anno 2025. Modifica del Documento Unico di Programmazione approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 30/03/2025 a seguito di adozione della proposta di modifica di cui alla delibera di G.C. n. 83 del 19/6/2025”;
Proposta di deliberazione n. 76 del 07/08/2025: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, esercizi 25.26 e 27 – Art. 175 C.3 TUEL”;
Proposta di deliberazione n. 75 del 21/07/2025: “Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), nell’ambito territoriale del “Polo Urbano Centro Sicilia dei Comuni di Enna e Caltanissetta” con connessa valutazione ambientale strategica (V.A.S.)”.
Di seguito tutti i punti all’ordine del giorno che verranno discussi in Aula Consiliare mercoledì 26 novembre 2025:
Proposta di deliberazione n. 98 del 06/12/2024: “Regolamento per l’istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e collegamento con la banca dati nazionale” ;
Proposta di deliberazione n. 84 del 25/09/2025: “Mozione per la programmazione di attività in centro storico e la convocazione di un Forum Cittadino”;
Proposta di deliberazione n. 99 del 18/11/2025: “Mozione – Potenziamento dei controlli e iniziative per la circolazione dei monopattini elettrici in città”.
I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, potranno farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it.