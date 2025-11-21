Caltanissetta. Il 22 Novembre “Giornata del Dono – From Waste to Aid” promossa dalla Croce Rossa Italiana

CALTANISSETTA. Nella giornata di sabato 22 Novembre 2025 si terrà a Caltanissetta e San Cataldo, a cura del Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, una iniziativa di solidarietà di raccolta alimentare e recupero delle eccedenze alimentari. La stessa è promossa grazie ad un importante contributo del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana attraverso il progetto “From Waste To Aid”, in collaborazione con importanti catene di supermercati ed ipermercati presenti sul territorio, nonché la cooperativa Etnos, con lo scopo di fornire un aiuto concreto alle famiglie disagiate attraverso il recupero delle eccedenze alimentari.

L’obiettivo, oltre che reperire prodotti di prima necessità che andranno a rifornire il magazzino dell’associazione, è quello di attenzionare i clienti in un acquisto ponderato della spesa per evitare eccedenze che poi vanno inevitabilmente buttate in quanto scadute, o se proprio vuoi comprare in eccesso, donalo fin da subito alla Croce Rossa Italiana.

I beni richiesti rientrano in un ventaglio di prodotti necessari alle famiglie che vengono aiutate. Con questa attività si intende contribuire al bene comune della città ricordando che un piccolo gesto di condivisione può significare molto per le persone meno fortunate. Per tale ragione facciamo appello alla sensibilità dei cittadini nisseni e chiediamo per Sabato 22 Novembre 2025 dalle ore 9.00 fino alle ore 21.00 la massima solidarietà possibile per poter riempire i carrelli di generi alimentari e prodotti per l’igiene presso i vari punti vendita della città che hanno aderito all’iniziativa ”Giornata del Dono – From Waste to Aid ”.

Mi rivolgo – Sonia Bognanni Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta – ai cittadini chiedendo loro di poter dare quello che si può, quello che le proprie economie permettono, ma quello che chiediamo è che siano tutti i cittadini a farlo, ognuno per la propria parte contribuisca a dare dignità ai padri di famiglia che non possono sfamare i propri figli.. Molti hanno perso gli ammortizzatori sociali che davano un minimo di sussidio, altri hanno perso il lavoro, i costi della vita sono aumentati a dismisura e per tale ragione la platea dei nostri assistiti è lievitata notevolmente.

La situazione è veramente complicata dice Virginia Cipolla, delegata alle attività di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta , al nostro sportello si presentano sempre di più famiglie multiproblematiche, situazioni che difficilmente si sistemano con una consegna saltuaria di viveri, necessitano interventi strutturali a favore della famiglia, noi come Croce Rossa facciamo il possibile, ma non possiamo risolvere tutto.

La Croce Rossa Italiana in ossequio ai suoi principi ispiratori deve essere vicina a chiunque chiede aiuto, anche coloro i quali lo fanno in silenzio, lo fanno celando il loro di stato di bisogno dietro giacche e cravatte, frutto del lavoro del passato, ma che in questo momento soffrono come altri. Chiediamo ai nostri cittadini di essere vicini alla nostra istituzione dandoci la possibilità di aiutare.

Per tutta la giornata di sabato 22 Novembre 2025, i volontari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta allestiranno un punto di raccolta di alimenti presso i supermercati presenti sul territorio che hanno aderito all’iniziativa e raccoglieranno i prodotti alimentari di tutti coloro che vorranno partecipare attenendosi all’elenco fornito all’ingresso del supermercato. Ma quest’anno c’è di più, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 i volontari della Croce Rossa Italiana faranno un ritiro straordinario di eccedenze alimentari presso i supermercati e fast food locali, secondo quanto stabilito dal progetto nazionale From Waste to Aid, di fatti già da tempo le aziende interessate sono entrate a far parte di un network di realtà virtuose che vogliono recuperare e ridistribuire le eccedenze a vantaggio dell’intera comunità.

Evitare il consumo di preziose risorse economiche e ambientali, infatti, contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e consente di invertire il circolo vizioso dello spreco. I beni alimentari e non alimentari recuperati grazie al progetto verranno, quindi, ridistribuiti alle persone in condizioni di povertà e disagio presenti sul territorio grazie all’impegno dei volontari CRI impegnati nel servizio di Unità Mobile di Assistenza ai Fragili coordinati dal Valentina Miraglia e Mario Perugini. Grazie a questo progetto spiega Valentina Miraglia referente del servizio UMAFoltre che aiutare le famiglie da noi assistite, le aziende potranno risparmiare sui costi di smaltimento delle eccedenze alimentari, godere di benefici fiscali, garantendo un flusso di donazioni sicuro, tracciabile e convertibile in indici di sostenibilità, e dimostrare ai consumatori l’impatto sociale e ambientale delle proprie azioni di responsabilità sociale.

La Croce Rossa di Caltanissetta invita tutti a partecipare all’iniziativa, perché anche fare la spesa e donarla a chi è meno fortunato di noi, rappresenta un grande gesto di generosità. I supermercati interessati sono Famila di Via Salvo D’acquisto, Via Pietro Leone, Via Redentore, Centesimo di Corso Sicilia e Zona Industriale, Centesimo di San Cataldo Viale della Rinascita.

