Caltanissetta. Il 21 novembre presentazione del volume di Calogero Miccichè ““Es Sikelian. Alcibiade, Lamaco, Nicia in Sicilia”

CALTANISSETTA. Venerdì 21 novembre alle ore 17,30 presso la Sicilbanca di Via Francesco Crispi, su iniziativa della sede nissena di SiciliAntica e della Fondazione Sicana, sarà presentato il volume del Prof. Calogero Micciché dal titolo “Es Sikelian. Alcibiade, Lamaco, Nicia in Sicilia”, pubblicato da Edizioni Lussografica (collana Mesogheia 16).

E’ uno studio sulla fallimentare spedizione ateniese in Sicilia del 415-413 a.C., tragicamente conclusasi nelle acque del fiume Assinaro (settembre 413 a.C.), un evento di grande portata storica che ha notevolmente condizionato non solo la storia dell’isola, confermando Siracusa come città leader della grecità occidentale, ma soprattutto la storia di Atene che si avvia verso un inarrestabile declino.

Dopo i saluti del Presidente di Sicilbanca, Giuseppe Di Forti, del Vice-Sindaco e Assessore alla cultura, Giovanna Candura, della Presidente della sezione nissena di SiciliAntica, Stefania D’Angelo, seguiranno un intervento introduttivo di Simona Modeo, Vice Presidente regionale di SiciliAntica e la presentazione di Elena Santagati, docente di Storia greca dell’Università di Messina. La lettura di alcuni brani delle fonti antiche utilizzate dall’autore sarà curata da Vitalia Mosca Tumminelli, Vice Presidente della Società nissena di Storia patria.