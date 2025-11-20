Caltanissetta. Il 21 novembre l’Associazione Cuochi e Pasticceri a Taormina per promuovere la candidatura Unesco della cucina italiana

CALTANISSETTA. L’Associazione Cuochi e Pasticceri di Caltanissetta è orgogliosa di prendere parte all’evento promosso da CNA Sicilia, nel prestigioso contesto di “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025” e a sostegno della candidatura UNESCO della cucina italiana.

Si tratta di un’iniziativa che celebra l’eccellenza culinaria e i valori della Dieta Mediterranea, ponendo al centro la qualità, la tradizione e l’innovazione delle imprese nissene.

A rappresentare Caltanissetta saranno il Presidente chef Salvatore Agnello, Lady Chef Ester Giacchetto e il Segretario Grazia Giammusso. L’appuntamento è per sabato 21, alle ore 18, a Taormina, dove presenteremo il piatto “Sfera di caprino croccante al torrone e terra di olive nere”.

“Con orgoglio e dedizione, continuiamo a portare in alto il nome della nostra città!”, ha sottolineato l’associazione Cuochi e Pasticceri di Caltanissetta nel contesto di un evento destinato a promuovere e valorizzare la cucina italiana in generale e quella nissena in particolare.