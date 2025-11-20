Caltanissetta. Il 21 novembre al Teatro Oasi della Cultura il Teatro Stabile Nisseno propone la commedia “2 Mariti per 2 Cozze”

CALTANISSETTA. Venerdì 21 Novembre al Teatro Oasi della Cultura di Caltanissetta sarà messa in scena dagli attori del Teatro Stabile Nisseno la commedia “ 2 MARITI X 2 COZZE” libero adattamento di Giuseppe Speciale dal Paraninfo di Luigi Capuana.

Lo spettacolo che sarà alle 21,15 verrà preceduto alle 20,30 da un piccolo buffet realizzato dagli allievi e docenti della Scuola CIRS di Caltanissetta. La sinergia tra il Teatro Stabile Nisseno e il CIRS iniziata 3 anni fa continua a 360 gradi. Il CIRS e il Teatro Stabile Nisseno mettono a disposizione ognuno per le proprie competenze e nei loro specifici settori la professionalità dei docenti e degli attori, la preparazione professionale degli allievi, la disponibilità e la volontà a collaborare delle due direzioni artistica e didattica nei vari settori, come il trucco, parrucco, didattica, laboratori teatrali, laboratorio scenografico e tutto quello che è e che fa cultura.

Note dello spettacolo: Pasquale Minnella è un ricco possidente che vive con la moglie Rosa e la cameriera rumena Irina in un piccolo paese dell’entroterra della Sicilia. Pasquale Minnella per sua natura e convinzione vorrebbe in paese tutti ammogliati e sposati. Tra gli abitanti del paese c’è : un professore di lettere, tale Carmelo Pappalardo di Palermo, vedovo da sei mesi che si rivolge a Pasquale Minnella affinché gli procuri una seconda moglie, un giovane Tenente Ermenegildo Bianchi di Trieste, fresco di nomina che vorrebbe accasarsi con una ricca paesana benestante, le sorelle Vennira e Rica Patane’, tirchie, brutte e attempate ma molto ricche.

L’intrepido paraninfo Pasquale Minnella aspira al colpo grosso. Fare sposare le sorelle Vennira e Rica Patane’ rispettivamente con il vedovo Pappalardo e con l’ingenuo Tenentino del nord. Ma bisogna fare tutto velocemente, quasi senza che loro se ne accorgano. Fare tutto con discrezione. Bisogna fare incontrare le due coppie quasi casualmente.

Le due donne non devono sapere che i due uomini sono i loro pretendenti. E i due uomini non devono sapere che le due donne potrebbero diventare ipoteticamente le loro mogli.

Un caso non semplice da risolvere. Due matrimoni complicati da combinare

Ma per Pasquale Minnella, moderno Paraninfo niente è impossibile . Ha già risolto casi ancora più complicati. Anche se questo caso per l’aspetto fisico delle sorelle Patane’ sembra veramente problematico. Ci riuscirà ? E come ci riuscirà. A quale prezzo ?

Lo scoprirete solamente godendovi fino alla fine la commedia. Una serie di gags, colpi di scena e situazioni comiche vi accompagneranno per tutto lo spettacolo. E vi assicuriamo che difficilmente riderete per due ore.