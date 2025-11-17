Caltanissetta. Il 18 novembre nella Rettoria di Sant’Anna al Testasecca promossa dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia

CALTANISSETTA. Si terrà martedì 18 novembre 2025, alle ore 16.30, nella Rettoria di Sant’Anna al Testasecca – viale della Regione 3 a Caltanissetta – una Santa Messa voluta dal Convegno di Cultura “Maria Cristina di Savoia”, presieduto da Franca Liberta Carapezza.

La Celebrazione sarà officiata dall’Assistente spirituale, don Calogero Panepinto, e segna l’inizio dell’Anno sociale, ma sarà dedicata anche alla Pace nel mondo, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, ed in suffragio delle Socie decedute.