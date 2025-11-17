Salute

Caltanissetta. Il 18 novembre nella Rettoria di Sant’Anna al Testasecca promossa dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia

Lun, 17/11/2025 - 21:08

CALTANISSETTA. Si terrà martedì 18 novembre 2025, alle ore 16.30, nella Rettoria di Sant’Anna al Testasecca – viale della Regione 3 a Caltanissetta – una Santa Messa voluta dal Convegno di Cultura “Maria Cristina di Savoia”, presieduto da Franca Liberta Carapezza.

La Celebrazione sarà officiata dall’Assistente spirituale, don Calogero Panepinto, e segna l’inizio dell’Anno sociale, ma sarà dedicata anche alla Pace nel mondo, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, ed in suffragio delle Socie decedute.

