Caltanissetta. Ecco il resoconto dell’ultima seduta del Consiglio comunale

CALTANISSETTA. Si è svolto mercoledì 26 novembre il Consiglio comunale in seduta ordinaria di Caltanissetta. Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha aperto la seduta e ha invitato il pubblico consesso a dare inizio ai lavori.

La proposta di deliberazione n.98 del 06/12/2024 con oggetto “Regolamento per l’istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e collegamento con la banca dati nazionale”, è stata illustrata dal Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di Caltanissetta Dott. Giuseppe Intilla.

La DAT è un documento attraverso il quale un cittadino maggiorenne, nel pieno possesso delle proprie facoltà, esprime anticipatamente il proprio consenso o rifiuto in merito a trattamenti sanitari o percorsi terapeutici da intraprendere in caso di futura incapacità di autodeterminarsi.

Questa dichiarazione, previo consenso del disponente, viene inviata alla banca dati nazionale del Ministero della Salute ed è tutelata dalle leggi sulla privacy. Il presidente della I Commissione consiliare “Affari Generali”, Gianluca Miccichè, ha ringraziato il suddetto dirigente e la P.O. dei Servizi Demografici Angela Di Gesu, leggendo infine il parere positivo all’unanimità dell’organo consiliare che presiede.

L’assessore ai Servizi Demografici, Matilde Falcone, ha sottolineato l’importanza della DAT, uno strumento che garantisce dignità all’individuo e libera espressione della volontà personale. Sono intervenuti nel corso del dibattito anche i consiglieri Mazza, Dierna, Petitto e il presidente Bruzzaniti. La proposta è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

Il secondo punto all’ordine del giorno “Proposta di deliberazione n. 84 del 25/09/2025: “Mozione per la programmazione di attività in centro storico e la convocazione di un Forum Cittadino”, è stato depositato dai consiglieri Vagginelli, Turturici, Scalia F., Dierna, Gambino, Petitto e Palermo ed è stata illustrata in aula dal consigliere Vagginelli.

Con la suddetta proposta si richiede la convocazione di un forum civico tematico, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sulla partecipazione civica del Comune di Caltanissetta, coinvolgendo comitati di quartiere, attività commerciali e cittadini del Centro Storico di Caltanissetta al fine di promuovere una discussione pubblica incentrata sul rilancio culturale, sociale, economico e commerciale del Centro Storico.

Sono intervenuti i consiglieri di Dio, Gambino, Dierna, Palermo, Genovese, Mosca, Petitto e gli assessori Delpopolo, Mirisola e Olivo, il presidente Bruzzaniti e il sindaco Tesauro. La mozione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

L’ultimo punto all’ordine del giorno: “Proposta di deliberazione n. 99 del 18/11/2025: “Mozione – Potenziamento dei controlli e iniziative per la circolazione dei monopattini elettrici in città” è stato firmato dai consiglieri Petitto, Vagginelli, Turturici, Scalia F., Dierna, Gambino, e Palermo ed è stato presentato in aula dalla consigliera Petitto.

La mozione impegna l’Amministrazione a promuovere la cultura della guida prudente dei monopattini elettrici nelle scuole, associazioni e società sportive giovanili, divulgando anche le nuove norme del codice della strada; valutare l’emanazione di ordinanze sindacali che inibiscano la circolazione dei monopattini elettrici in alcune zone potenzialmente più pericolose; in ultima istanza, fornire direttive mirate alla Polizia Municipale affinché venga potenziata l’attività di controllo relativa a chi circola con questi mezzi.

La consigliera Mosca ha proposto di ricordare con un minuto di silenzio Michele Trentuno, giovane nisseno di 17 anni che ha recentemente perso la vita a seguito di un grave incidente stradale con il monopattino elettrico. Dopo il momento di cordoglio condiviso da tutta l’aula, ha preso la parola la consigliera Alessandra Longo, che ha fatto presente che insieme alla I Commissione “Affari Generali” è in corso la valutazione della bozza di regolamento proposta dall’assessore alla Viabilità Toti Petrantoni riguardo al bike sharing e alla e-mobility.

L’assessore Petrantoni ha evidenziato la necessità di coniugare mobilità sostenibile e sicurezza stradale, poiché i monopattini e il bikesharing presentano diverse criticità che molte città italiana stanno facendo fatica a gestire.

Oltre a esprimere la propria disponibilità al confronto e quella del Comandante della Polizia Locale Raffaele Campanella in merito alla bozza del regolamento citato dalla consigliera Longo, l’assessore ha evidenziato anche l’imminente progetto di educazione stradale ideato insieme all’assessorato e Comando della Polizia Locale e all’Ufficio Stampa, che prevedrà brevi contenuti informativi sui social media di educazione stradale a partire da domande che perverranno direttamente dai ragazzi delle terze classi della scuola secondaria I grado.

Lo stesso Comandante Campanella è intervenuto per parlare delle iniziative e dei controlli già eseguiti e programmati insieme alle altre Forze dell’Ordine, che sono stati preceduti da un’intensa formazione interna degli agenti riguardo a una materia che risulta abbastanza recente.

Il Comandante ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia nissena colpita dal tragico lutto e ha assicurato massima attenzione da parte di tutto il Corpo di Polizia Locale sul tema della mobilità elettrica e della sicurezza stradale, sottolineando che anche l’attenzione politica dimostrata con la suddetta mozione costituisce un ulteriore motivo di stimolo per approfondire la problematica. La proposta di deliberazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. A seguito di quest’ultima votazione, alle ore 22:03 il Presidente del Consiglio ha dichiarato chiusa la seduta.