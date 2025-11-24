Caltanissetta, Croce Rossa. Giornata del Dono: il cibo non si spreca, si dona “From Waste to Aid” tra solidarietà, sostenibilità e comunità in azione

CALTANISSETTA. In occasione della Giornata del Dono, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ha dato vita a una straordinaria iniziativa dal titolo “From Waste to Aid”, frutto di un importante progetto nazionale della Croce Rossa Italiana trasformando eccedenze alimentari in risorse concrete per le famiglie in difficoltà. Un gesto che ha unito solidarietà e sostenibilità, coinvolgendo volontari, commercianti e cittadini in un’azione corale contro lo spreco.

L’iniziativa ha preso forma nei supermercati, fast food e pasticcerie della città, dove i volontari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, riconoscibili dalle loro divise rosse, hanno raccolto alimenti donati dai cittadini e prodotti invenduti ma perfettamente idonei al consumo. Pasta, latte, biscotti, omogeneizzati, dolci e prodotti da forno sono stati selezionati e catalogati nel centro di smistamento della Croce Rossa, per poi essere distribuiti alle famiglie vulnerabili del territorio nel periodo natalizio.

Un’organizzazione meticolosa ha permesso di suddividere i prodotti per categoria, facilitando la distribuzione e garantendo dignità e varietà nell’assistenza alimentare. Le immagini dei magazzini ordinati, raccontano una logistica attenta e rispettosa ben curata dal referente Salvatore Romano.

Decine di volontari hanno partecipato con entusiasmo, sia nella raccolta che nella distribuzione. Alcuni hanno presidiato i punti di raccolta, dialogando con i cittadini e sensibilizzando sul valore del dono; altri hanno operato nei magazzini e nei centri di distribuzione, dimostrando che la solidarietà è fatta di gesti concreti e quotidiani.

“Questa giornata ci ricorda che il dono non è solo un gesto individuale, ma un atto collettivo che può cambiare il volto di una comunità”, ha dichiarato il Presidente del Comitato CRI di Caltanissetta Santina Sonia Bognanni: Un sentito ringraziamento al gruppo CDS Romano come sempre attento alle necessità dei cittadini e disponibile ad iniziative solidali ed alla cooperativa Sociale Etnos nostro partner storico in progetti ed attività solidali.

L’iniziativa si è svolta in un’atmosfera pre-natalizia, con decorazioni e alberi di Natale che hanno reso ancora più caloroso il contesto. In alcuni bar e pasticcerie, i volontari hanno ricevuto dolci confezionati e crostate, contribuendo a rendere le donazioni anche un momento di festa per chi le riceve.

In uno dei locali aderenti, un cartello recitava: “È il momento di curare la società, non le persone affette da autismo”, sottolineando come il dono possa essere anche uno strumento di inclusione e cambiamento culturale.

Oltre 3500 kg di alimenti raccolti

120 famiglie saranno le famiglie raggiunte

8 esercizi commerciali coinvolti

50 volontari attivi sul campo

“From Waste to Aid” non è solo un evento, ma un modello virtuoso che può essere replicato in altri territori, combinando la lotta allo spreco con l’assistenza sociale, promuove la cultura del dono e rafforza il legame tra cittadini, istituzioni e volontariato. La Croce Rossa Italiana di Caltanissetta invita tutti a continuare a donare, a collaborare e a credere nel potere trasformativo della solidarietà.