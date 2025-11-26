Caltanissetta. Cgil Fp e Cisl Fp: “Necessario avviare un concreto confronto con “Officine del Cpa Pian del Lago”

CALTANISSETTA. Le organizzazioni sindacali FP CGIL di Caltanissetta, rappresentata dal Segretario Generale Sandro Pagaria e dalla RSA, e FP CISL di Caltanissetta, rappresentata dalla Segretaria Territoriale Giusy Dell’Utri, hanno ribadito la necessità di avviare un concreto confronto sui temi indicati nella richiesta di incontro con Officine del CPA Pian del Lago.

In via preliminare, le parti hanno esaminato la bozza di regolamento proposta dall’azienda relativa al disciplinare sull’utilizzo dei mezzi aziendali e sull’erogazione dei servizi esterni.

Nel prendere atto della volontà dell’azienda di individuare soluzioni concrete alla prima problematica, le OO.SS. hanno avanzato una serie di richieste di modifiche e integrazioni volte a tutelare i lavoratori coinvolti.

In particolare, è stato chiesto il riconoscimento stabile del livello C1 per tutti i dipendenti che svolgono in modo continuativo, da almeno cinque anni e attraverso i vari passaggi aziendali, attività esterne con utilizzo dei mezzi aziendali.

Tale richiesta si fonda sulla corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte e il livello di professionalità acquisito nel tempo.

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre ribadito la necessità di garantire la corretta applicazione dei contratti individuali di lavoro, nel rispetto delle ore previste, e di riconoscere, oltre al buono pasto previsto dal nascente disciplinare, anche una diaria di trasferta.

È stata inoltre richiesta la puntuale erogazione della tredicesima e della quattordicesima, come stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. FP CGIL e FP CISL hanno inoltre sollecitato l’azienda a rinnovare le divise da lavoro e a procedere quanto prima con la fornitura dell’abbigliamento necessario e adeguato a tutte le stagioni dell’anno, al fine di evitare ritardi nelle consegne come accaduto finora.

L’azienda ha preso atto delle richieste presentate, dichiarandosi disponibile a valutarle nel dettaglio e a fornire riscontro nell’ambito di un prossimo incontro, previsto presumibilmente per il giorno 11 dicembre p.v..