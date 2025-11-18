Caltanissetta. Cessato il servizio attivo per l’Ispettore della Polizia di Stato Carmelo D’Auria. Il ringraziamento del Questore

CALTANISSETTA. Lo scorso 1° novembre ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato l’Ispettore Carmelo D’Auria. In servizio in Polizia dal 1987, l’Ispettore D’Auria ha iniziato la sua carriera alla Scuola Allievi di Alessandria. Nel 1988 è stato trasferito alla Questura di Palermo, svolgendo servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza “Zisa”, all’Ufficio di Gabinetto e all’Ufficio Scorte. Nel dicembre del 1992 è stato trasferito alla Questura di Caltanissetta dove ha svolto servizio all’Ufficio per la Sicurezza Personale, alla Segreteria di Sicurezza, concludendo il suo servizio all’Ufficio per la Sicurezza Personale quale Responsabile.

Nel corso della sua lunga carriera in Polizia l’Ispettore D’Auria si è contraddistinto prevalentemente nell’espletamento dei servizi di scorta e protezione in favore di personalità a rischio. In possesso della qualifica di istruttore dei servizi di scorta e tutela, conseguito presso il Centro Addestramento Istruzione Professionale di Abbasanta, l’Ispettore ha svolto anche compiti di formazione e addestramento professionale degli agenti della Polizia di Stato.

A Carmelo D’Auria, poliziotto apprezzato da tutti i colleghi, il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha rivolto un ringraziamento per l’impegno profuso, con indiscusse qualità umane e professionali, in 38 anni di servizio.