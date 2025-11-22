Caltanissetta. Al Liceo “Ruggero Settimo” il 25 novembre incontro per la Giornata Internazionale contro violenza sulle donne

CALTANISSETTA. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre 2025 la dirigente del Liceo “Ruggero Settimo” prof.ssa Rossella Rindone, i docenti e gli studenti della scuola invitano la comunità cittadina e le autorità ad un momento di riflessione nel quale si intersecheranno momenti di danza, musica, interviste, letture, riflessioni e immagini, grazie al contributo degli studenti di tutti e quattro gli indirizzi dell’istituto (Classico, Linguistico, Coreutico, Audiovisivo-Multimediale) .

Le letture saranno tratte da testi in latino e greco e nelle lingue moderne che si studiano nella scuola. Interverranno Valentina Matraxia, presidente del Centro Antiviolenza, e Nadia Lumia, Ispettrice di Polizia. L’appuntamento è in Aula Magna alle ore 9:40 per coloro che vogliono condividere e partecipare.