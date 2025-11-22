Salute

Caltanissetta. Al Liceo “Ruggero Settimo” il 25 novembre incontro per la Giornata Internazionale contro violenza sulle donne

Sab, 22/11/2025 - 19:53

CALTANISSETTA. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre 2025 la dirigente del Liceo “Ruggero Settimo” prof.ssa Rossella Rindone, i docenti e gli studenti della scuola invitano la  comunità cittadina e le autorità ad un momento di riflessione nel quale si intersecheranno momenti di danza, musica, interviste, letture, riflessioni e immagini, grazie al contributo degli studenti di tutti e quattro gli indirizzi dell’istituto (Classico, Linguistico, Coreutico, Audiovisivo-Multimediale) .

Le letture saranno tratte da testi in latino e greco e nelle lingue moderne che si studiano nella scuola. Interverranno Valentina Matraxia, presidente del Centro Antiviolenza, e Nadia Lumia, Ispettrice di Polizia. L’appuntamento è in Aula Magna alle ore 9:40 per coloro che vogliono condividere e partecipare.

