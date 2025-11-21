Caltanissetta. Al Centro “Pasolini” di Agrigento presentazione del libro di Salvatore Falzone “Un eroe da dimenticare. Attorno al mistero di Antonio Canepa”

CALTANISSETTA. Venerdì 21 novembre 2025, ore 18.30 presso il Centro Culturale Pier Pasolini di Agrigento (Via Atenea, 123), inizia la seconda edizione di “Sùrfaro” che quest’anno avrà come tema “La Resistenza Minore”, ovvero delle storie legate alla Liberazione ancora poco note al grande pubblico ma che hanno avuto un impatto decisivo negli anni della Resistenza.

Il primo incontro sarà dedicato alla presentazione del libro “Un eroe da dimenticare. Attorno al mistero di Antonio Canepa” (Rubbettino – 2025), insieme all’autore Salvatore Falzone che ci porterà a conoscere la storia di un uomo, e Professore universitario, che ha fatto la Storia della Resistenza siciliana attraverso sabotaggi agli avamposti fascisti prima e con la fondazione dell’EVIS (Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia) dopo ed è morto, in cause avvolte ancora dal mistero, in un attentato nel 1945 a soli trentasette anni. Un omaggio doveroso a un personaggio della Resistenza siciliana tuttavia non ricordato come si deve, che il quotidiano L’Ora, negli anni Settanta, definì “Il Che Guevara della Sicilia” per la sua capacità di ispirare i giovani alla libertà.

Moderano l’incontro con l’autore l’operatore culturale indipendente Roberto Bruccoleri e il Presidente del “Centro Culturale Pier Paolo Pasolini” Maurizio Masone. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Lavoro grafico in locandina a cura di Gaetano Vella. L’evento vede la collaborazione dell’ANPI, impegnata nelle celebrazioni per l’80° della Liberazione.