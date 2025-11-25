Caltanissetta. A Palazzo Moncada Polizia di Stato e Telefono Arcobaleno insieme contro violenza sulle donne

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato ha partecipato al convegno “Contro la violenza sulle donne: il punto dopo i primi cinque anni di Codice Rosso”, organizzato dall’Associazione Telefono Arcobaleno. All’evento, che si è tenuto presso Palazzo Moncada di Caltanissetta, è intervenuto il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello per i saluti istituzionali e la Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, Primo Dirigente della Polizia di Stato Patrizia Pagano in qualità di relatrice.

Tra gli altri relatori il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell’A.S.P. Massimo Cacciola, l’assistente sociale Giuseppina Licata Caruso, Flavia Verrecchia e Daniela Corso di Telefono Arcobaleno e il Magistrato Maria Grazia Vagliasindi. Erano, altresì, presenti il Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, il Sindaco Walter Tesauro e il Presidente della Corte d’Appello Domenico Motta.