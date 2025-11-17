Basket maschile. Al Pala Moncada l’Invicta batte 63-89 la Virtus Sicana con una super prestazione

Sul parquet caldo del Pala Moncada, l’Invicta 93Cento ha conquistato una vittoria netta e convincente contro la Virtus Sicana, chiudendo il match 89-63 al termine di 40 minuti intensi e ricchi di ritmo.

La partita, nonostante il risultato finale possa far pensare diversamente, è stata combattuta soprattutto nei primi due quarti, con l’Invicta quasi sempre avanti ma continuamente messa alla prova da una Virtus Sicana giovane, solida e capace di difendere con ordine. L’equilibrio iniziale ha reso ancor più significativo il break decisivo arrivato nella seconda metà di gara, quando i ragazzi dell’Invicta hanno accelerato con qualità e concentrazione.

A guidare la carica è stato il capitano Luca Mulè, autore di 19 punti, presenza costante e riferimento sia in attacco che in difesa. Subito dietro un brillante Marcello Giarrusso con 17 punti, seguito da un concreto Francesco Richiusa a quota 14, insieme a Ruggero Vento anche lui a 14. In doppia cifra anche Francesco Curcuruto con 10 punti, prezioso nei momenti chiave.

Ottima prova corale, con contributi importanti da tutto il roster: Spanó 5, Raia 4, Richiusa D. 2. Presente in panchina ma non entrato Nicosia, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla caviglia. Un successo meritato, figlio di intensità, energia e mentalità vincente.

Le parole del coach: “Sono orgoglioso di come la squadra ha interpretato la partita. Nei primi due quarti abbiamo mantenuto lucidità contro una Virtus Sicana che ci ha messo in difficoltà, ma la risposta dei ragazzi è stata da squadra vera. È una vittoria che premia il lavoro della settimana, ma non dobbiamo fermarci: possiamo e dobbiamo crescere ancora. Complimenti a tutti.”

Le parole del Presidente, Lillo Terrana: “Sono molto contento della prestazione e del risultato, ma soprattutto dello spirito che ho visto in campo: determinazione, concentrazione e rispetto dell’avversario. Questa vittoria ci dà entusiasmo, ma non ci deve far abbassare la testa. Restiamo umili, lavoriamo ancora più forte e continuiamo su questa strada.”