Ballando con le stelle, Carlo Aloia si fa male nelle prove

Un altro infortunio a Ballando con le stelle. Dopo il k.o. di Francesca Fialdini, alle prese con una lesione al piede destro, oggi si è fatto male Carlo Aloia. Il ballerino, maestro di Nancy Brilli nello show del sabato sera di Raiuno, è crollato a terra durante le prove. "Oggi abbiamo avuto un altro infortunio", dice la conduttrice Milly Carlucci intervenendo a La vita in diretta. "Durante le prove Carlo Aloia si è fatto male. Ha avuto qualcosa al polpaccio, ai gemelli o al tendine. Non lo sappiamo, lo abbiamo portato a fare controlli e una risonanza magnetica", aggiunge. Nancy Brilli e Carlo Aloia nella puntata di sabato prossimo dovrebbero scendere in pista nello spareggio con la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) e il mastro Simone Di Pasquale. "Abbiamo Francesca Fialdini infortunata, la settimana scorsa ha potuto fare molto poco. Si sta curando con terapie ma non sono cose che si risolvono da un giorno all'altro, vedremo sabato cosa potremo fare con lei", dice Milly Carlucci.

