Asp Caltanissetta, oltre 200 stabilizzazioni: un impegno concreto per la Sanità

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, sotto la guida del Direttore Generale Salvatore Lucio Ficarra, ha portato avanti un’importante e significativa opera di stabilizzazione del personale precario, sia della dirigenza che del comparto, consolidando in maniera decisa le proprie risorse umane. A partire dal primo febbraio 2024 e fino ad oggi, l’ASP ha completato un percorso che ha garantito l’assunzione a tempo indeterminato di 229 figure professionali complessive nell’ultimo biennio, un vero e proprio investimento strategico sulle risorse umane dell’Azienda, fornendo stabilità e continuità ai servizi sanitari erogati nel territorio. La stabilizzazione di 229 figure è un risultato eccezionale che sottolinea la volontà dell’ASP di Caltanissetta di valorizzare il personale che, con dedizione e professionalità, ha sostenuto il peso della sanità in questi anni difficili. Lo scorso venerdì si è conclusa, con la firma dei contratti a tempo indeterminato, l’ultima tranche di stabilizzazione che ha interessato 15 figure professionali tecnico-sanitarie. Questo passaggio segna un ulteriore tassello nella strategia di valorizzazione del personale maturata in questi mesi. Il piano di stabilizzazione ha abbracciato diversi ruoli, essenziali per il funzionamento e il potenziamento dei servizi dell’ASP di Caltanissetta. Il numero complessivo di 229 figure stabilizzate si articola come segue: Personale Infermieristico e OSS (Totale 192): 112 Infermieri, 80 Operatori Socio Sanitari (OSS); Personale Amministrativo e Tecnico (Totale 14): 9 Assistenti Amministrativi, 2 Collaboratori Tecnici Ingegneri, 1 Programmatore, 1 Tecnico della Prevenzione, 1 Tecnico di Neurofisiopatologia; Dirigenza Sanitaria (Totale 13): 2 Dirigenti Biologi, 1 Dirigente Farmacista, 2 Dirigenti Medici Chirurghi, 2 Dirigenti Medici di Medicina Interna, 1 Dirigente Medico Otorinolaringoiatra, 1 Dirigente Medico Psichiatra, 2 Dirigenti Psicologi, 2 Veterinari di Igiene degli Allevamenti ; Altre Figure del Comparto (Totale 10): 3 Fisioterapisti, 1 Dietista, 2 Ortottisti, 2 Tecnici di Laboratorio, 2 Tecnici di Radiologia. L’impegno dell’ASP di Caltanissetta non si ferma qui. È già in corso la procedura di stabilizzazione per ulteriori 25 candidati, tra personale dirigenziale e del comparto, che porterà presto a un ulteriore consolidamento della forza lavoro. Le figure interessate in questa fase sono: Comparto (Totale 18): 4 Collaboratori Amministrativi, 4 Collaboratori Tecnici, 1 Assistente Sociale, 1 Psicologo, 2 Terapisti di Neuropsicomotricità, 3 Tecnici di Radiologia, 2 Ostetrici, 1 Tecnico di Laboratorio: Dirigenza (Totale 7): 1 Dirigente Farmacista, 2 Dirigenti Veterinari, 4 Dirigenti Medici Il Direttore Generale Ficarra, soddisfatto per i risultati raggiunti, sottolinea come queste stabilizzazioni non rappresentino solo un importante riconoscimento professionale per i lavoratori, che hanno garantito il loro servizio anche nei momenti più critici, ma anche un investimento strategico per la qualità e la continuità dell’assistenza sanitaria offerta alla cittadinanza.