All’Istituto tecnico “Morselli” di Gela incontro tra studenti e Polizia sul tema della sicurezza stradale

Proseguono gli incontri della Polizia di Stato con le scuole sulla sicurezza stradale; questa mattina è stato il turno dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Emanuele Morselli” di Gela.

Gli agenti della locale Sezione Polizia Stradale e del Distaccamento di Gela hanno incontrato gli studenti nell’aula magna. Gli incontri sulla sicurezza stradale sono iniziative educative obbligatorie per legge, finalizzate a promuovere la cultura della sicurezza e a trasmettere le nozioni fondamentali per la circolazione stradale.

Questi appuntamenti, organizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, affrontano temi come i fattori di rischio, le norme del Codice della Strada, le conseguenze legali e i rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe.