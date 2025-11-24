Salute

Ai commercialisti di Palermo l’Europa League delle professioni, successo al torneo di Montesilvano

Redazione 1

Ai commercialisti di Palermo l’Europa League delle professioni, successo al torneo di Montesilvano

Lun, 24/11/2025 - 17:08

Condividi su:

La squadra di calcio dei commercialisti di Palermo si è aggiudicata l’Europa League delle professioni nell’ambito della decima edizione della “Champions League delle professioni” che si è svolta questo fine settimana a Montesilvano, in Abruzzo. La compagine palermitana, allenata da Alessandro Tortorici, nella finale ha sconfitto gli infermieri di Grosseto per 4-1. Nella partita contro la squadra toscana i commercialisti sono andati sotto di un gol dopo dieci minuti; la squadra dell’ordine di Palermo ha ribaltato il risultato con tripletta di Manfredi Muscolino e gol finale di Laerte Scalici.

“Questo risultato va ben oltre l’aspetto sportivo: è la dimostrazione concreta di quanto spirito di squadra, impegno costante e senso di appartenenza possano tradursi in un successo che rende orgogliosa l’intera comunità dei commercialisti palermitani”, spiega il presidente Nicola La Barbera. “I nostri colleghi-atleti hanno saputo rappresentare al meglio l’Ordine, distinguendosi per correttezza, lealtà sportiva e capacità di fare gruppo, valori che sono pienamente coerenti con quelli che ispirano quotidianamente la nostra professione”, ha aggiunto il consigliere delegato alle attività sportive, Massimo Ferrante.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta