Ai commercialisti di Palermo l’Europa League delle professioni, successo al torneo di Montesilvano

La squadra di calcio dei commercialisti di Palermo si è aggiudicata l’Europa League delle professioni nell’ambito della decima edizione della “Champions League delle professioni” che si è svolta questo fine settimana a Montesilvano, in Abruzzo. La compagine palermitana, allenata da Alessandro Tortorici, nella finale ha sconfitto gli infermieri di Grosseto per 4-1. Nella partita contro la squadra toscana i commercialisti sono andati sotto di un gol dopo dieci minuti; la squadra dell’ordine di Palermo ha ribaltato il risultato con tripletta di Manfredi Muscolino e gol finale di Laerte Scalici.



“Questo risultato va ben oltre l’aspetto sportivo: è la dimostrazione concreta di quanto spirito di squadra, impegno costante e senso di appartenenza possano tradursi in un successo che rende orgogliosa l’intera comunità dei commercialisti palermitani”, spiega il presidente Nicola La Barbera. “I nostri colleghi-atleti hanno saputo rappresentare al meglio l’Ordine, distinguendosi per correttezza, lealtà sportiva e capacità di fare gruppo, valori che sono pienamente coerenti con quelli che ispirano quotidianamente la nostra professione”, ha aggiunto il consigliere delegato alle attività sportive, Massimo Ferrante.