Agrigento, rifiuti sversati illegalmente: indagini chiuse. Avviso per 12 persone sotto inchiesta a Canicattì

I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno notificato 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico di altrettanti indagati coinvolti, a vario titolo, in una gestione illecita dei rifiuti in provincia di Agrigento. L’indagine è stata condotta dalla procura di Agrigento e ha documentato ripetuti episodi di abbandono e deposito incontrollato, gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, anche speciali e pericolosi. Il tutto avveniva in contrada Buccheri, nelle campagne di Canicattì. Gli sversamenti (diverse decine in pochi giorni) sarebbero stati messi in atto sia da privati cittadini che da titolari di attività agricole o imprenditoriali. i rifiuti sversati venivano poi incendiati. “Un quadro di gestione totalmente irregolare dei rifiuti, potenzialmente idoneo a generare gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla salute pubblica”, osservano i carabinieri.