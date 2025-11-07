Salute

A Villalba celebrata la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate

Carmelo Barba

A Villalba celebrata la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate

Ven, 07/11/2025 - 20:30

Condividi su:

VILLALBA – Celebrata a Villalba  la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Presenti le autorità civili con l’amministrazione comunale, le Forze dell’Ordine  con il maresciallo Marasco, l’Arciprete Padre Marko Cosentino,  gli alunni e gli insegnanti delle scuole di Villalba, accompagnati dalla Banda Musicale “Santa Cecilia”. Con la preliminare deposizione della corona d’alloro, è seguito l’intervento del sindaco Maria Paola Immordino  e subito dopo gli alunni e insegnanti hanno commemorato i Caduti in guerra con la lettura delle poesie e la banda musicale ha eseguito  alcuni brani Patriottici.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta