A Villalba celebrata la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate

VILLALBA – Celebrata a Villalba la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Presenti le autorità civili con l’amministrazione comunale, le Forze dell’Ordine con il maresciallo Marasco, l’Arciprete Padre Marko Cosentino, gli alunni e gli insegnanti delle scuole di Villalba, accompagnati dalla Banda Musicale “Santa Cecilia”. Con la preliminare deposizione della corona d’alloro, è seguito l’intervento del sindaco Maria Paola Immordino e subito dopo gli alunni e insegnanti hanno commemorato i Caduti in guerra con la lettura delle poesie e la banda musicale ha eseguito alcuni brani Patriottici.