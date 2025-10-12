Vittoria storica per il Niscemi e il calcio niscemese: prima vittoria in Eccellenza, battuta 2-1 la Messana 1966

Giornata storica per il Niscemi e il calcio niscemese che, per la prima volta nella sua storia, ha conquistato la vittoria nel campionato di Eccellenza. Lo ha fatto allo stadio Pontelongo contro la Messana 1966 battuta con il risultato di 2-1. Partita subito vivace con risultato sbloccato a seguito di un autogol di un difensore avversario che ha portato in vantaggio i padroni di casa del Niscemi.

Il Messana, tuttavia, non ha inteso alzare bandiera bianca riuscendo a pareggiare con l’ottimo Mazzola, ma stavolta il Niscemi è riuscito a trovare il varco giusto per segnare il gol partita con Trovato su calcio di rigore. Poi il 90’, il recupero e l’arbitro che, nel momento in cui ha messo in bocca il fischietto ed ha decretato la fine dell’incontro, ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Niscemi.

Una gran bella vittoria che, al di la del suo indubbio valore storico, ha anche un valore non meno indifferente in termini di classifica, dal momento che il Niscemi è salito a quota 5 in classifica uscendo così dalla zona play out. E domenica prossima trasferta con la Leonfortese per un confronto nel quale i niscemesi cercheranno di concedersi il bis di vittorie in campionato. (Foto Eda Communication)