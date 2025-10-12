Vittoria di gara 2 per Cassibba nella gara di casa e 3° posto alla 68^ Salita dei monti Iblei

Una gara al cardiopalma con sfide di epiche di cui Samuele Cassibba su Nova Proto NP 01 è stato primo attore con la vittoria in gara 2 ed il 3° posto sul filo dei millesimi di secondo. Podio di grande valore per Samuele Cassibba alla 68^ Salita Dei Monti Iblei, che davanti al pubblico di casa ha centrato il 3° posto assoluto con il tempo complessivo di 4’57.55, al volante della Nova Proto V8 3000 della Scuderia Ateneo. Dopo essere stato il migliore in prova, Samuele in gara è stato prima terzo e poi si è imposto in gara 2 con una impennata di carattere e grinta. Per soli 38 centesimi di secondo di gap dalla vetta, il driver di Comiso ha completato il podio.

Esaltante prestazione per il pilota ragusano, sull’impegnativo tracciato di 5,5 km, un confronto acceso con i migliori interpreti della specialità, che ha lottato per la vittoria fino all’ultimo metro, dove la differenza è stata decisa da millesimi.

Durante le ricognizioni del sabato, Cassibba aveva già mostrato il proprio potenziale, realizzando il miglior crono di giornata nella seconda manche con 2’32.66. In gara, la progressione è stata costante e Cassibba ha ottenuto il miglior crono assoluto nella seconda ascesa con il tempo di 2’28.44, a dimostrazione di un lavoro di messa a punto preciso e di una crescita continua nel corso del weekend.

“È stata una gara intensa, e combattuta fino all’ultimo metro. Abbiamo migliorato costantemente i tempi e il bilanciamento della vettura, ma quest’anno la lotta al vertice era davvero sul filo dei millesimi. Sono comunque molto soddisfatto – ha dichiarato Cassibba – “perché il livello tecnico e agonistico è stato altissimo e il calore del pubblico di casa ci ha dato una carica straordinaria”.

Un risultato che conferma la solidità e la competitività del driver ragusano e del suo team, in un finale di stagione sempre più incandescente. Prossimo appuntamento per Samuele Cassibba sarà la 63^ Cronoscalata Alghero-Scala Piccada, finale del Campionato Italiano Supersalita, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre.