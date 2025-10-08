Vittima di stupro minaccia l’ex con un coltello, denunciata

Ha rincorso e minacciato con il coltello il suo ex e per questa ragione è stata denunciata dai carabinieri. Protagonista della vicenda è la giovane vittima della violenza sessuale di gruppo, avvenuta al Foro Italico di Palermo, nel luglio 2023 quando la ragazza aveva 19 anni. Dopo aver subito gli abusi, la giovane si è trasferita in Brianza.

Per quell’episodio sono stati condannati 7 imputati, uno all’epoca minorenne. Secondo quanto emerso, i militari sono intervenuti su richiesta di alcuni passanti, i quali hanno visto la ragazza con in mano un coltello rincorrere un giovane, mentre lui scappava in bicicletta. Quando i carabinieri sono arrivati i due stavano passeggiando uno accanto all’altra, e nello zaino della ragazza hanno trovato un coltello lungo trentaquattro centimetri.

A quel punto lei ha ammesso di aver agito nell’ambito di una lite, dopo che lui le avrebbe chiesto di girare un video in cambio di stupefacenti, all’interno dell’appartamento dove la ragazza abitava. Discussione a seguito della quale, per le urla a tarda notte, il padrone di casa le avrebbe chiesto di lasciare l’abitazione. Appresa la notizia l’ avvocato della giovane ha deciso di rimettere il mandato. (ANSA).