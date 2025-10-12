Salute

Trovato morto in ospedale a Palermo: sequestrata la salma

Dom, 12/10/2025 - 09:30

È stata sequestrata la salma di Giovanni Cuvello, il pensionato di 73 anni scomparso dall’ospedale Villa Sofia 10 giorni fa e trovato morto ieri nel nosocomio. I carabinieri stanno indagando per accertare cosa sia successo e come mai l’anziano sia stato trovato senza vita in un locale tecnico.

“Mio fratello non aveva mai avuto problemi psichici – dicono i familiari – Era stato accompagnato in ospedale per un controllo. Aveva problemi di respirazione. Adesso speriamo che venga disposta l’autopsia e così potremo sapere come e perché è morto”. (ANSA)

