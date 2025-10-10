Serie D. Nissa chiamata a confermarsi in crescita nella sfida in trasferta contro Vigor Lamezia

Trasferta da non sottovalutare per la Nissa che domenica 12 ottobre fa visita alla Vigor Lamezia (ore 15). La compagine lametina, con 7 punti, è reduce dalla sconfitta fuori casa contro il Paternò e intende riscattarsi contro la Nissa, che di punti ne ha 9, per tentarne un eventuale sorpasso in classifica.

Questo nelle intenzioni dei padroni di casa. I biancoscudati, tuttavia, sono reduci dal discutibile pari casalingo con la Vibonese caratterizzato da un gran numero di occasioni da rete non finalizzate in gol e da episodi che ne hanno penalizzato il risultato finale. La squadra di mister Di Napoli è apparsa, nonostante il risultato, in crescita. E siccome è sempre vivo nel tifoso della Nissa un sentimento di fiducia verso questa squadra e questo progetto, ecco che l’obiettivo per la sfida di domenica 12 ottobre è e resta la vittoria.

La Nissa d’altronde ha dimostrato che, quando sta bene e prende in mano le redini del gioco, è capace di chiudere qualsiasi match: lo ha dimostrato con la Gelbison, e poi anche con la rimonta a spese del Castrum Favara.

Ovviamente, affinchè questa sfida possa chiudersi con la tanto auspicata vittoria degli ospiti, inutile dirlo, occorre che l’undici biancoscudato ripeta per intensità e ritmo il match con la Vibonese. Qualora, invece, dovesse arrivare il match fotocopia di quello giocato a Ragusa, in quel caso Agnello e compagni avrebbero meno possibilità di uscire imbattuti da Lamezia Terme.

I segnali di crescita con la Vibonese, comunque, anche in dieci, si sono visti e sono sembrati concreti. La parola riscatto diventa allora il vero epicentro attorno al quale ruota la trasferta della Nissa a Lamezia Terme. La squadra del presidente Giovannone ha bisogno di riscattarsi e per farlo deve fare risultato pieno domenica e, con continuità, anche nelle domeniche a seguire.

Inutile girarci intorno: i campionati non si vincono e nemmeno si recita un ruolo da protagonista nelle zone alte della classifica senza continuità. La Vigor Lamezia, con 7 punti in classifica e la sconfitta di Paternò, è l’avversario ideale per testare la voglia di riscatto della Nissa, ma occhio alla voglia di rivalsa dei calabresi.

Insomma, gira e rigira, questo è un campionato con classifica corta perché fin qui tutti sono in grado di battere tutti e nessuno ne ha veramente indossato i panni della squadra leader. La Nissa, se in questo campionato intende ambire ad un ruolo di primo piano e non marginale, domenica deve vincere e ripartire. Il resto, a questo punto, rischia di contare poco. Arbitro dell’incontro sarà Marco Mammoli di Perugia, guardalinee Gianluca Innocenzi e Pietro Benedetti di Foligno.

Il confronto si giocherà al “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme. I tifosi della Nissa che vorranno seguire la squadra in questa trasferta calabra potranno farlo. Il biglietto del settore ospiti costerà 10 euro, ridotto 8 euro. Il biglietto ridotto riguarda la categoria Junior (nati tra il 2007 e il 2011) e la categoria Senior (nati tra il il 1951 e il 1960), mentre Under14 e Over75 entrano gratis. Ingresso gratuito anche per disabili e accompagnatori. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria dello Stadio Guido D’Ippolito anche nella giornata di domenica 12 ottobre. Tagliandi in vendita online sulla piattaforma ETES al link https://www.etes.it/…/vigor%20lamezia%20calcio%20…. (Foto Claudio Vicari Nissa Fc)