Serie D. La Sancataldese batte 3-0 il Paternò: Castro, Sandona e Dalloro servono il tris vincente

La Sancataldese prosegue nel suo filotto di gare positive e stavolta ha battuto 3-0 il Paternò al Valentino Mazzola. Una vittoria importante per la classifica dei verdeamaranto di Orazio Pidatella che, con questo successo sono saliti a quota 8 in classifica raggiungendo addirittura una big del campionato come la Reggina.

La partita, dopo un primo tempo nel quale gli ospiti sono sembrati più intraprendenti rispetto ai padroni di casa, nella ripresa ha visto la Sancataldese prendere in mano le redini del match. E lo ha fatto con personalità, autorità e carattere. Vantaggio con Castro, raddoppio con Sandona e tris con l’ex Nissa Emiliano Dalloro.

Un tris esaltante che ha mandato in visibilio il pubblico del Valentino Mazzola che, proprio nella ripresa, ha visto una Sancataldese cattiva e concentrata al punto giusto contro un avversario che nella ripresa ha potuto ben poco contro la superiore forza dei verdeamaranto sancataldesi.

La Sancataldese, in tal modo, prosegue nella sua corsa verso la salvezza. Una corsa che è ancora lunga e irta di difficoltà come lo questo campionato, ma che con simili presupposti, appare destinata ad essere raggiunta da un gruppo che ci mette sempre cuore e passione al pari dei suoi stessi impareggiabili tifosi che oggi hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine.

E domenica prossima trasferta delicata per i verdeamaranto contro l’Enna al Gaeta, ma con questa Sancataldese è lecito ritenere che, anche in terra ennese, i ragazzi di Orazio Pidatella se la giocheranno con cuore e passione. (Foto Sancataldese Calcio Official).