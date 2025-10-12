Serie D. La Nissa batte 0-1 la Vigor Lamezia: Castelnuovo para un rigore, segna Rotulo, poi biancoscudati in 10, ma la retroguardia regge

Un gol di Rotulo ha permesso alla Nissa di battere la Vigor Lamezia e di conquistare tre punti importantissimi per la sua classifica, ma quanta fatica. La Vigor, infatti, s’è dimostrata molto più ostica che mai al cospetto di una Nissa che, a parte la bellissima combinazione Diaz – Rotulo che ha portato al gol del vantaggio che è stato poi quello decisivo, non ha prodotto granchè.

La Nissa, per altro, dopo due minuti, ha dovuto subire un calcio di rigore per fallo di mano in area di Croce. Dal dischetto, tuttavia, Mascari s’è fatto parare il rigore da un grande Castelnuovo che oggi è stato il migliore dei suoi. Nonostante il pericolo scampato, la Nissa ha proposto meno in avanti rispetto ai padroni di casa che hanno invece proposto più possesso palla, più inserimenti in avanti.

La Vigor ha reagito allo svantaggio con un taglio in area di D’Anna sul quale Tandara non è arrivato per un soffio. La Nissa ha proposto un paio di conclusioni di Rotulo. Nella ripresa più Vigor in termini di possesso palla e di gioco offensivo, ma Nissa che s’è difesa bene.

Al 70′ espulsione di Rapisarda e biancoscudati in 10. La Nissa comunque ha tenuto il fronte contro una Vigor arrembante che nel finale ha tentato il tutto per tutto, ma la difesa biancoscudata ha retto. Per la Nissa tre punti importanti per la classifica. Oggi era importante vincere e la Nissa lo ha fatto, non importa come. Certo la squadra ospite, complice i padroni di casa e la loro maiuscola prestazione, ha brillato poco, ma oggi, a costo di ripeterci, era fondamentale conquistare i tre punti. (Foto Claudio Vicari NIssa FC)