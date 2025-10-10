Serie D. Il Gela ad Acireale per riprendere feeling con la vittoria e mantenersi nelle zone alte della classifica

Trasferta delicata per il Gela che domenica affronta fuori casa l’Acireale (ore 15). Il confronto appare delicato per la compagine di Gaspare Cacciola in quanto si affrontano in un quasi testa coda due squadre come Gela e Acireale che non sono la prima più capolista e la seconda non ultima, ma comunque vice capolista il Gela e penultima in classifica l’Acireale. Insomma, una sfida nella quale c’è distanza in termini di classifica tra le due squadre.

Tuttavia, a ben guardare, è spesso accaduto che, laddove si registrano distanze in classifica tra le due squadre che si affrontano, quella con la classifica peggiore riesce spesso a sorprendere quella che ha la miglior classifica. Da qui l’esigenza da parte del Gela di prendere con le dovute cautele, e senza sottovalutare in alcun modo l’avversario acese.

I granata sono una squadra che, quando gioca in casa, crea pressione. Il Gela dovrà essere bravo nel riuscire a giocare la sua partita senza lasciarsi in alcun modo condizionare dal gioco e dalla personalità di un Acireale spesso in grado di colpire in maniera imprevedibile i propri avversari.

Insomma, una gara da prendere con le molle per un Gela che, per il resto, appare voglioso di riscattarsi e di riprendere il cammino nella parte alta della classifica. La gara è stata vietata ai residenti nella provincia di Caltanissetta, per cui i tifosi del Gela non potranno seguire e perciò sostenere la loro squadra del cuore. Arbitra Acireale – Gela Thomas Manzini di Verona, con collaboratori di linea Boris Popovic di Padova e Davide Cavallaro di Rovigo. (foto Davide Gerbino – Gela Calcio)