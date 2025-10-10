Seconda Categoria. L’Atletico Nissa a Raddusa punta alla vittoria, per il Terranova match salvezza con la Scordiense

Nel campionato di Seconda Categoria, le due Nissene che si ritrovano nello stesso girone F giocano entrambe domenica 12 ottobre. Delicato il confronto che vedrà i gelesi del Terranova opposti in casa alla Scordiense.

La compagine gelese, fin qui, è riuscita ad ottenere un solo punto, mentre i gelesi sono ultimi con zero punti in classifica. Pertanto, gara delicata quanto importante in quanto un eventuale successo dei padroni di casa consentirebbe ai gelesi di raddrizzare la situazione di classifica con 3 punti d’oro.

Non meno importante è la trasferta che vedrà l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina sul campo del Raddusa. Un match, anche qui, che gli ospiti sono chiamati a vincere per conquistare tre punti che potrebbero proiettare i nisseni verso il vertice della classifica. Insomma, due partite che si annunciano parecchio intense e combattute per le due Nissene del girone F di Seconda categoria.