Seconda Categoria. Brilla la stella dell’Atletico Nissa: 0-4 al Raddusa con reti di Balbo, Gomez, Camara e Giammara

Nel campionato di Seconda Categoria brilla la stella dell’Atletico Nissa. La squadra del presidente Salvatore Messina ha sconfitto con un netto 0-4 finale il Raddusa balzando così, con 7 punti, al secondo posto in classifica dietro al solo Lagoreal Enna primo a punteggio pieno con 9 punti.

A Raddusa l’Atletico Nissa è andato dapprima in gol con Gomez raddoppiando poi con l’ottimo Balbo. L’ex bomber della Juniores della Nissa, sotto la guida di Giacomo Serafini non sembra volerne sapere di fermarsi in fatto di gol, e anche stavolta ha lasciato il proprio timbro sulla partita. Terzo gol di Camara e quarto di Giammara a conclusione di un match a senso unico nel quale i nisseni hanno ribadito la loro forza.

Niente da fare invece per il Terranova Gela che, ancora una volta, per la terza, ha perso in campionato. Stavolta in casa contro la Scordiense 0-6. I gelesi restano pertanto fermi a quota 0 in classifica.