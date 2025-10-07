CALTANISSETTA. Sandro Pagaria è il nuovo Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL di Caltanissetta.

Sandro Pagaria Cgil

L’Assemblea Generale riunitasi in data odierna presso la Camera del Lavoro di Caltanissetta ha designato Pagaria come nuovo Segretario Generale della FP CGIL di Caltanissetta. Presenti all’assise, il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Caltanissetta Rosanna Moncada, la reggente uscente della FP CGIL di Caltanissetta Monica Genovese, il Segretario Nazionale Organizzativo della FP CGIL Mauro Puglia, il Segretario Regionale Organizzativo della CGIL Sicilia Ignazio Giudice.

L’elezione, avvenuta con ampio consenso, conferma la fiducia riposta nella figura di Pagaria e al riconoscimento del suo impegno sindacale all’interno della Confederazione.

Sandro Pagaria, 49 anni, dirigente sindacale con una lunga esperienza nel settore privato è stato responsabile nazionale di diversi settori della FILCAMS CGIL e guiderà le categorie dei settori della FP CGIL in una fase molto delicata per le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici apprestandosi una stagione di rinnovo per i contratti nazionali e regionali fermo restando l’immutato impegno dell’O.S. nella difesa del lavoro, la contrattazione di secondo livello e la valorizzazione del ruolo del “Pubblico” nella società.

Nell’intervento di insediamento, il neo Segretario Generale ha sottolineato la necessità di “rilanciare il protagonismo della Funzione Pubblica CGIL nel territorio nisseno, con lo spirito confederale di sempre, puntando a rafforzare la presenza nei luoghi di lavoro e costruendo vertenze a tutela dei diritti, dei salari e della dignità professionale di tutti i dipendenti del pubblico impiego e dei servizi pubblici”.

La Funzione Pubblica CGIL di Caltanissetta rinnova l’impegno per una Pubblica Amministrazione efficiente, giusta, vicina ai cittadini e rispettosa della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Ufficio Stampa- FP CGIL Caltanissetta