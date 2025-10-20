San Cataldo. Vandalizzati i bagni a Santa Germana: pareti imbrattate e lavoro della squadra di manutenzione vanificato

SAN CATALDO. Vandalizzati i bagni di Santa Germana. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino ha spiegato che l’amministrazione comunale è stata costretta a chiudere i bagni pubblici del mercato per la giornata di lunedì in quanto “Ancora una volta siamo stati vittime di un atto vandalico. Le pareti, che avevamo appena ridipinto, sono state imbrattate. Il lavoro della nostra squadra di manutenzione — tempo, impegno e risorse — è stato completamente vanificato. Abbiamo denunciato e stiamo lavorando per individuare i responsabili”.

Parole dure, quelle del sindaco, che ha aggiunto: “Ma resta una domanda a cui, sinceramente, facciamo fatica a trovare risposta: Perché? Perché c’è ancora chi si diverte a distruggere ciò che è di tutti? Perché si colpisce uno spazio pubblico, che dovrebbe essere rispettato da tutti e per tutti?A chi danneggia, rispondiamo con la nostra determinazione a non arrenderci. Continueremo a prenderci cura degli spazi comuni, anche se a volte sembra una battaglia in salita. Confidiamo nel senso civico di chi ama davvero questa città”.