San Cataldo. Per solennità ss Crocifisso, messa in Chiesa Madre e processione per la Via dei Santi; il 13 ottobre chiusura del reliquiario dei Santi e Martiri

Lun, 13/10/2025 - 06:35

SAN CATALDO. In occasione della seconda Domenica di ottobre, solennità del Ss. Crocifisso, Protettore e Patrono della Città di San Cataldo s’è svolta la tradizionale concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arciprete don Alessandro Giambra.

Successivamente s’è svolta la processione per la tradizionale “Via dei Santi”. Lunedì 13 ottobre, alle ore 8.00 e 18:00 Santa Messa in ringraziamento, votiva alla Santa Croce e chiusura del reliquiario dei Santi e dei Martiri, che verrà riaperto il prossimo anno, 2026, ad ottobre.

