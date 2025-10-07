San Cataldo. Il 13 ottobre omaggio al grande Lucio Battisti in piazza Calvario

SAN CATALDO. Un ultimo evento per onorare la festa del Santissimo Crocifisso. E’ quello che hanno annunciato il sindaco Gioacchino Comparato, il vice sindaco Marianna Guttilla e l’assessore Michele Giarratano per lunedì 13 ottobre alle ore 20:30 in Piazza Calvario.

In quell’occasione è prevista una serata speciale all’insegna della musica denominata Lucio Rama, un omaggio al grande Lucio Battisti. Nel corso dell’evento sarà possibile cantare le indimenticabili canzoni dell’indimenticato Lucio nazionale, per concludere la ricorrenza del Santo Patrono con emozione e bellezza. Apriranno il concerto i Noise Horizon.

Il sindaco ha inteso ringraziare Euromedia e IGM per il loro prezioso contributo.