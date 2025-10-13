San Cataldo. Ancora un successo per l’Azienda Vitivinicola Lombardo: Medaglia d’oro alla 33° edizione del Mondial des Vins Extrêmes

SAN CATALDO. Ancora un successo di valore assoluto per l’ Azienda Vitivinicola Lombardo che, con il vino Kalyroon Inzolia 2024, ha conquistato una Medaglia d’Oro alla 33° edizione del Mondial des Vins Extrêmes con 1001 vini iscritti e 372 aziende provenienti da 17 paesi del mondo.
Questo riconoscimento premia il lavoro, la passione e la dedizione che ogni giorno l’azienda Vitivinicola Lombardo mette nella cura dei suoi vigneti e nella produzione di vini che esprimono al meglio il territorio.
L’azienda ha inteso ringraziare la giuria, ma anche i suoi collaboratori e a tutti coloro che li sostengono nel loro percorso.