San Cataldo. Ancora un successo per l’Azienda Vitivinicola Lombardo: Medaglia d’oro alla 33° edizione del Mondial des Vins Extrêmes

Lun, 13/10/2025 - 00:10

SAN CATALDO. Ancora un successo di valore assoluto per l’ Azienda Vitivinicola Lombardo che, con il vino Kalyroon Inzolia 2024, ha conquistato una Medaglia d’Oro alla 33° edizione del Mondial des Vins Extrêmes con 1001 vini iscritti e 372 aziende provenienti da 17 paesi del mondo.

Questo riconoscimento premia il lavoro, la passione e la dedizione che ogni giorno l’azienda Vitivinicola Lombardo mette nella cura dei suoi vigneti e nella produzione di vini che esprimono al meglio il territorio.

L’azienda ha inteso ringraziare la giuria, ma anche i suoi collaboratori e a tutti coloro che li sostengono nel loro percorso.

