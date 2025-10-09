San Cataldo. Agli alunni dell’Istituto “Carducci” assegnati due premi nel concorso “Nicholas Green”

SAN CATALDO. Nell’ambito del concorso “Nicholas Green” 2024/25, due premi del valore di 500 euro sono stati assegnati agli alunni della 3C della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, diretto dal prof. Salvatore Parenti. La manifestazione si è svolta alla presenza della prof.ssa Loredana Raimondi, in rappresentanza dell’Istituto “Carducci”, dei delegati dell’AIDO, del dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Marcello Li Vigni, dell’assessore all’Istruzione del Comune di Caltanissetta Vincenzo Lo Muto, delle autorità militari e dalla referente dell’Ufficio Scolastico Regionale Patrizia Saporito – che ha moderato l’incontro. La cerimonia del concorso Premio “Nicholas Green” 2024/25 si è svolta nell’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di Caltanissetta.

La manifestazione è stata l’occasione per raccontare e riflettere sul dramma vissuto dalla famiglia del piccolo Nicholas Green. I genitori statunitensi e i due figli, il 29 settembre del 1994, mentre viaggiavano in auto lungo l’autostrada Salerno-Reggio-Calabria, vittime di un errore da parte di criminali, vengono da questi affiancati e colpiti da una scarica di proiettili. Nicholas, un bambino di 7 anni, viene trasportato d’urgenza al policlinico di Messina, ma dopo due giorni ne viene accertata la morte cerebrale. I genitori decidono di donare i suoi organi. Grazie a questo nobile gesto, vennero salvate ben sette vite umane. Da allora, le donazioni in Italia sono quadruplicate, tanto che si parla di “effetto Nicholas”.

Il concorso assegna ben 9 premi annuali (3 per ogni ordine di scuola di ogni provincia) al fine di sensibilizzare alunni e alunne alla solidarietà anche attraverso la donazione degli organi. Per l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo sono state premiate rispettivamente al primo e secondo posto: Giulia Ragolia ed Ester Graci per il videogame “Escape Room Nicholas Green”; Daniel Castronovo, Sofia D’Ambra, Gioele Naro e Chiara Pilato per il docu-video “TG9-Reportage Donazione Organi”.

Tali riconoscimenti testimoniano l’interesse e l’impegno continuo dei docenti dell’Istituto “Carducci” nei confronti di temi importanti che riguardano la convivenza civile e la promozione dei valori della cultura e della solidarietà umana. Inoltre, dimostrano la capacità di saper trattare tematiche delicate con un linguaggio originale e creativo utilizzando le nuove tecnologie. Il Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti ha ribadito l’importanza di alimentare la crescita umana dei ragazzi grazie alla partecipazione attiva a iniziative significative che hanno anche lo scopo di rafforzare il senso civico della comunità locale.