Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, il 30 ottobre il quinto turno del XXI Torneo interno

Domani giovedì 30 ottobre presso Eclettica Street Factory si giocherà il quinto turno del XXI° torneo interno (campionato periodico) valido per il ranking nazionale live e per il ranking interno “Eclettica”. Il torneo che si gioca in nove turni troverà il suo epilogo con la finale l’11 dicembre e permette sino al sesto turno di iscriversi e giocare gli ultimi tre turni per potere essere tra i ripescati per la semifinale, infatti, come da regolamento interno del torneo, chi non rientra tra i qualificati nella classifica finale ha l’opportunità di andare in semifinale se ha almeno giocato tre turni e in questi ultimi ha ottenuto il miglior punteggio in una singola partita rispetto agli altri non classificati.

“E’ un’opportunità in più- dichiarano dal direttivo- che vogliamo dare a chi si avvicina in questo periodo al gioco e vuol provare a giocare non solo le amichevoli ma anche un torneo ufficiale”.

Domenica scorsa, organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Palermo “Eagles”, si è giocato il V° Master “Citta di Palermo”. Il prestigioso torneo, strutturato in due partite per tutti gli iscritti, con semifinale per i primi sedici in classifica (ricavata dai risultati delle singole due partite) e finale a quattro, dava al vincitore il diritto di partecipare al Campionato Nazionale Individuale 2026.

Numerosa la delegazione nissena che era formata da: Maria Pia Matraxia (Campionessa regionale) , Giulia Gulino, Claudio Lombardo, Luigi Tricoli, Calogero Maira, Salvatore Pecoraro, Simone Nigrelli, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti, Giancarlo Ciulla e Gioele Gulizia.

Il torneo, che vedeva 62 iscritti, alla fine delle due partite, che davano accesso alle semifinali, generavano una classifica che vedeva tra i semifinalisti, i primi sedici, due giocatori del Risiko Club Eclettica: Andrea Kiswarday e Gabriele Taschetti; sfortunata Giulia Gulino diciassettesima a pari punti con il sedicesimo ma con punti partita inferiori.

In semifinali i due giocatori nisseni non sono stati aiutati dal rotolio dei dadi e non sono riusciti a conquistare uno dei quattro posti disponibili per la finale. Ha vinto il torneo Gaetano Scoglio del RCU “Risiko dello Stretto” Messina. “Anche quest’anno non abbiamo fatto mancare la nostra presenza al Master di Palermo. – continuano dal direttivo -. La nostra delegazione insieme a quella catanese è stata la più numerosa dopo quella locale, con una alta presenza di giovani e di donne a dimostrazione che il nostro club ha la sua forza in questo mix di settantenni, giovani e donne che continuano a frequentare le nostre serate di Risiko! nella splendida cornice di Eclettica Street Factory.”