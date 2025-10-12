Promozione. Impresa del Serradifalco che pareggia 1-1 sul campo della forte Gymnica Scordia: gol di Giuliano

Pareggio esterno 1-1 per il Serradifalco Calcio sul campo di una tra le migliori squadre del girone D del campionato di Promozione, ovvero la Gymnica Scordia.

La squadra del presidente Totò Caramanna ha conquistato un ottimo risultato su un campo oggettivamente difficile. In vantaggio dopo appena 6 minuti con il giovane Stefano Giuliano, i falchetti hanno tentato di sfruttare gli spazi in ripartenza, ma i padroni di casa, con una prestazione parecchio generosa, sono riusciti a frenare le ripartenze degli ospiti.

La Gymnica ha sfiorato il pari in almeno tre occasioni. Poi l’espulsione prima di Nuccio e poi di Foti e squadre che si sono dovute stabilizzare in campo in dieci contro dieci. Nel finale generoso forcing dei padroni di casa che hanno trovato il meritato premio alla loro pressione con la rete di Mannino che ha fissato lo score del match sul definitivo 1-1. E domenica prossima in casa i falchetti affrontano i calatini del Qal’At in un altro confronto di grande spessore ed interesse.