Promozione. Il derby provinciale va alla Sommatinese: battuta 1-2 la Vigor Gela con i gol di Bamba e Pulci

Prima vittoria stagionale per la Sommatinese di Mauro Miccichè, e che vittoria! I granata infatti si sono imposti nel derby al Vincenzo Presti contro una Vigor Gela che ha disputato una buona gara senza tuttavia riuscire a fermare la squadra ospite.

Il vantaggio della Sommatinese è arrivato ad opera di Bamba, abile a concludere alle spalle del portiere gelese che nulla ha potuto nella circostanza. Il raddoppio è stato di un sommatinese doc come Pulci che ha permesso alla squadra di costruirsi un doppio importante vantaggio. La Vigor Gela, comunque, ha avuto il merito di non mollare ed è riuscita ad accorciare le distanze con un’autorete.

Nel finale gara molto intensa con gli ospiti a caccia dell’1-3 e i padroni di casa che hanno tentato la rimonta, ma alla fine il risultato ha premiato la squadra ospite che, con una prestazione generosa e ricca di carica agonistica, è riuscita a portarsi a casa i primi tre punti stagionali dimostrando di possedere qualità, potenzialità e gioco.